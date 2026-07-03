Tracce lasciate dalle Caretta caretta sulle spiagge liguri, cosa fare in caso di avvistamento

Nella mattinata di oggi, 3 luglio, a San Lorenzo al Mare un volontario dell’Ass. Delfini del Ponente APS che stava effettuando il monitoraggio dei lidi ha individuato delle tracce di Caretta caretta presso la spiaggia di Baia delle Vele. I biologi di Delfini del Ponente sono intervenuti allertando il Gruppo Ligure Tartarughe Marine (GLIT) e la Capitaneria di Porto di Imperia e constatando che si è trattato solo di un tentativo di nidificazione.

Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe, composto da Acquario di Genova – coordinatore – Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, raccomandano che in caso di avvistamenti di esemplari in deposizione sulla battigia o di tracce sulla sabbia, è necessario segnalare immediatamente l’evento alla Guardia Costiera al 1530 o 112 che attiva la corretta procedura di intervento segnalando l’avvistamento al Gruppo Ligure Tartarughe.

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