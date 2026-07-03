Trentesima edizione del premio “Porto Venere donna”, il programma della serata

È stata presentata questa mattina, nella Sala Multimediale della Provincia della Spezia, la XXX edizione del Premio Porto Venere Donna, promosso dalla Consulta Provinciale Femminile in collaborazione con Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Porto Venere. Il riconoscimento di quest’anno sarà assegnato a Sabrina Mugnos, geologa, divulgatrice scientifica, scrittrice ed esploratrice nata alla Spezia. La cerimonia di consegna si terrà domenica 26 luglio 2026, alle ore 21, in Piazza Spallanzani a Porto Venere, ai piedi della chiesa di San Pietro. Istituito nel 1996, il premio viene conferito annualmente a figure femminili eccellenti nei campi della cultura, della scienza, dell’arte, del giornalismo, dello spettacolo, dello sport e dell’impegno sociale. Alla premiata verrà consegnata la tradizionale scultura in marmo di Carrara raffigurante una polena, realizzata dal maestro Francesco Vaccarone. La direzione artistica della manifestazione è affidata, come sin dalla prima edizione, all’attore e regista Oreste Valente. Nell’albo d’oro dell’iniziativa figurano, tra le altre, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Dacia Maraini, Milena Gabanelli e, nel 2025, la cantautrice Mariella Nava.

Laureata in geologia con indirizzo geochimico-vulcanologico all’Università di Pisa, Sabrina Mugnos è autrice di quindici libri e due DVD dedicati ai fenomeni naturali, alla geologia e all’astronomia, collaborando con case editrici come Hoepli e Il Saggiatore. Docente al Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Vercelli, ha già ricevuto il Premio Donna Leader 2023, il Premio Donna Città della Spezia 2024 e il Premio Montale Fuori di Casa 2025 per la sezione Ambiente. A livello locale collabora regolarmente con l’Associazione Astrofili Spezzini per le attività dell’osservatorio di Monte Viseggi.

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