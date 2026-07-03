Virus West Nile in un uccello nel centro storico di Genova, scatta la disinfestazione

Un caso del virus West Nile è stato individuato in un volatile nel centro storico di Genova in via Garibaldi. Lo rende noto l’amministrazione comunale spiegando che la sindaca Silvia Salis ha emanato su proposta dell’assessora all’igiene Silvia Pericu un’ordinanza che dispone un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara comune nelle zone di via Garibaldi, Palazzo Tursi, spianata Castelletto, i giardini pensili e il parco di Villetta Dinegro, nelle aree pubbliche e private.

La malattia West Nile o West Nile Disease (WND) è causata da un virus a rna appartenente alla famiglia Flaviviridae, denominato West Nile Virus, generalmente trasmesso alle persone e agli animali attraverso la puntura di zanzara.

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