A Cassego si chiude la settimana delle scuole medie, adesioni soprattutto dalla provincia

La stagione calda e asciutta sta favorendo, nella casa di Cassego in alta Val di Vara, lo svolgimento dei campi estivi della Pastorale giovanile diocesana, diretta da don Luca Palei. Sono già due le settimane che hanno visto raggiungere Cassego, nel centro pastorale “San Pio X”, ragazzi e ragazze delle diverse parrocchie, circa una novantina per ciascun campo. Si tratta di un bel numero della diocesi.

L’inizio del programma estivo è stato rappresentato, dal 22 al 28 giugno, dal campo per le scuole elementari, mentre la settimana seguente, che termina oggi, è stata quella per le scuole medie inferiori (primo turno). Infatti il cammino di preparazione, che si svolge nei mesi precedenti, ha consentito un aumento delle adesioni per questa fascia di età, per cui domani – sempre per ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori – inizierà un secondo campo, cosa che non avveniva da anni, e che si concluderà domenica prossima. Tra le parrocchie che inviano partecipanti ai campi si sono distinte in particolare, come numero di adesioni, quelle dei territori esterni alla città capoluogo. È programmato invece per l’inizio del prossimo mese, dal 3 al 9 agosto, il campo per le scuole superiori.

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