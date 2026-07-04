“A domani, signor Macbeth” per la serata finale di Teatrika

Sabato 04 luglio gran finale per la XIX edizione del concorso nazionale Teatrika, con la premiazione ufficiale e la consegna dei premi ai vincitori, preceduta alle 21:30 come da tradizione dalla Compagnia degli Evasi, organizzatrice del Concorso, che metterà in scena, fuori concorso, la loro ultima produzione “A domani, signor Macbeth” scritto e diretto dal pluripremiato Marco Balma “In un non ben identificato ospedale psichiatrico, racconta Balma, un paziente di nome Macbeth ha frequenti episodi di disconnessione dalla realtà, nei quali si identifica con il noto personaggio shakespeariano di cui porta il nome e che lo portano a rivivere gli episodi della tragedia stessa. La società in cui viviamo esige con sempre più urgenza, il raggiungimento del successo e l’ambizione di chi lo rincorre si fa sempre più malata. Lo stress che questa corsa al primato provoca può diventare davvero impossibile da gestire. Il signor Macbeth è una persona qualunque, vittima della propria ambizione, che pur di arrivare in alto ha sacrificato la sua coscienza. Ma quando la vita lo sconfigge chiedendogli il conto, non può che rivivere all’infinito i passi che lo hanno condotto all’abisso, dal quale potrà riemergere, forse, soltanto attraverso l’espiazione, il perdono delle sue vittime e la vicinanza dei suoi affetti”.

Il Concorso Nazionale di teatro amatoriale Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’ Area verde del Centro Sociale polivalente di Via Carbonara snc – 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 3475454359 Arci Wave. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito senza prenotazione con cinquecento posti a sedere, info 3358254436, fb Teatrika Compagnia degli evasi.

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