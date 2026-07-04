Accorpamento centrale 118, i sindaci del Levante savonese incontrano la Regione: “Servono garanzie per il territorio”

Savona/Genova. Si è svolto giovedì 2 luglio a Genova un incontro tra i sindaci di Albisola Superiore, Celle Ligure, Sassello, Stella e Varazze e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, insieme con il consigliere regionale Alessandro Bozzano. L’incontro era stato richiesto dai sindaci alla Regione Liguria per approfondire le modifiche organizzative previste per il sistema di emergenza-urgenza e, in particolare, il percorso di unificazione della Centrale Operativa 118. Secondo la revisione del piano sociosanitario della Regione (approvata il 25 luglio 2025 in commissione Salute), nel 2027 il servizio della centrale operativa della provincia di Savona verrà accorpato a quello di Genova, presso l’ospedale San Martino.

Ciascun sindaco ha portato al tavolo le preoccupazioni e le peculiarità del proprio territorio, formulando le richieste di chiarimento già contenute nella lettera inviata alla Regione. L’obiettivo comune non era quello di esprimere un giudizio preventivo sulla riforma, bensì quello di acquisire tutte le informazioni necessarie per comprenderne gli effetti concreti sull’organizzazione del sistema di emergenza-urgenza, sulla qualità del servizio e sulla tutela delle rispettive comunità.

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