Albissola Marina, scontro auto-moto: disagi alla viabilità sull’Aurelia

Albissola Marina. Scontro auto-moto questo tardo pomeriggio, sabato 4 luglio, ad Albissola Marina sull’Aurelia.

Stando alle prime informazioni ricevute, ad avere la peggio, il centauro alla guida della moto sulla quale trasportava anche la moglie. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora da accertare ma sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Oro Mare. Il centauro avrebbe riportato un trauma contusivo alla spalla. Entrambi i passeggeri sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure del caso.

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