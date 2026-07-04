Autostrade, sabato di incidenti e code: casello di Busalla chiuso per chi arriva da Genova

Genova. Giornata difficile sulle autostrade della Liguria. Poco prima delle 11.00 il casello di Busalla è stato chiuso in direzione Milano a causa di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. Gravi disagi invece sull’autostrada A10 per un maxi tamponamento che ha visto coinvolti cinque veicoli.

A Busalla una donna di 70 alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura all’uscita dell’autostrada A7. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Bolzaneto, ma la signora ha rifiutato il trasporto in ospedale. Limitate le ripercussioni sul traffico autostradale, ma chi arriva da Genova deve percorrere la statale dei Giovi o uscire a Ronco Scrivia.

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