Blue economy, corsi di formazione per disoccupati: al via il nuovo bando della Regione Liguria

Genova. Regione Liguria investe 5 milioni di euro per sostenere la crescita dell’occupazione e rispondere al fabbisogno di competenze delle imprese della blue economy. È stato infatti pubblicato il nuovo avviso pubblico, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, rivolto agli organismi di formazione per la realizzazione di percorsi integrati destinati a persone disoccupate e inattive.

L’iniziativa punta a favorire l’inserimento lavorativo nei comparti strategici dell’economia del mare, con particolare riferimento alla portualità, alla cantieristica e manutenzione navale, al turismo crocieristico, alla pesca e acquacoltura, alla subacquea e alle professioni dell’indotto. L’obiettivo è ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze tecniche, formando figure professionali in linea con le esigenze espresse dalle aziende del territorio e accompagnando la crescita di uno dei settori trainanti dell’economia ligure.

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