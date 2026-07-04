Cairo e la sanità valbormidese in lutto per la morte improvvisa di Daniela Bellino

Cairo Montenotte. Commozione, dolore e soprattutto incredulità per la scomparsa improvvisa di Daniela Bellino, 58 anni, residente a Millesimo e da sempre dipendente Asl e infermiera in forza all’ospedale San Giuseppe di Cairo. Una donna conosciuta da tutta la comunità, non solo per la professione sanitaria ma anche nel mondo del sociale dove è sempre stata molto attiva, in primis come milite della Croce Bianca e in Parrocchia.

Daniela per anni è stata uno dei volti più noti della Radiologia, in tantissimi si ricordano di lei quando dovevano sottoporsi ad un usame o per ritirare i referti. Per lei quel reparto, nel seminterrato dell’ospedale, era “casa”, e quando, nel 2024, l’alluvione se l’è portato via ha espresso più volte il suo dolore e il rammarico di aver perso un luogo a lei caro.

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