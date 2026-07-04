Camogli: conferimento rifiuti, iniziati i controlli a tappeto

Ieri a Camogli, come annunciato nei giorni scorsi dalla assessore all’Ambiente Cristina Gambazza, ci sono stati controlli sul conferimento dei rifiuti sia delle utenze domestiche sia di quelle commerciali.

“Ieri gli addetti hanno fatto un primo giro sul territorio, frazioni comprese, che posso definire principalmente di avvertimento alle persone e ai commercianti. Hanno fatto verifiche sul conferimento in largo Ido Battistone e sul lungomare – spiega la assessore – I controlli, in accordo con gli uffici comunali, diventeranno sistematici. Abbiamo quindi iniziato un percorso che coinvolge la parte domestica e non domestica e mi auguro che vi sia da parte di tutti collaborazione”.

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