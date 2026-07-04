Chiavari: delitto Nada Cella; anche la Procura ricorre in appello

Delitto Nada Cella: la Procura ricorre in appello contro la condanna di primo grado; la notizia era già stata annunciata. La conferma arriva dopo che anche i legali della presunta omicida, Anna Lucia Cecere, hanno presentato ricorso in appello contro la stessa sentenza che la condanna..

La Procura ricorda le minacce a due testi (l’ex fidanzato e la criminologa), e durante il periodo dell’insegnamento l’aggressione ad un bambino do nove anni. E poi l’accanimento contro la stessa Nada Cella. Entro il 2027 dovremmo avere la nuova sentenza.

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