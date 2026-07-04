Cinque anni di studio per diventare prof di religione, aperte le iscrizioni all’istituto spezzino

“Per una fede pensata e per un pensiero credente”: è questo il filo conduttore dei programmi di studio nella sezione diocesana dell’Istituto superiore di scienze religiose della Liguria, che ha la propria sede alla Spezia, in via Malaspina 1. Le iscrizioni per il nuovo anno 2026-2027 si sono aperte nei giorni scorsi, e riguardano sia i tradizionali corsi di laurea quinquennali in scienze religiose, volti ad acquisire il titolo necessario per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, sia le lezioni del polo diocesano di formazione religiosa. Queste ultime sono indirizzate non solo alla formazione personale sui temi della cultura cristiana, ma in particolare alla preparazione allo svolgimento di servizi liturgici e pastorali nelle diverse realtà ecclesiali.

Per informazioni, rivolgersi alla segreteria (telefono 0187.735485, oppure segreteriaissrsp@libero.it), oppure ai docenti Marchini (telefono 320.0787696) o Vigorito (tel. 338.9004251), anche su Whatsapp. Si può inoltre consultare il sito internet www.issrliguria.it.

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