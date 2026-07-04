Dialogo e confronto a Liberafesta: il programma dell’ultimo giorno

Domani, domenica 5 luglio, si concluderà a Falconara Liberafesta 2026, la tradizionale festa organizzata dalla Federazione provinciale della Spezia di Rifondazione comunista. La giornata si aprirà alle ore 11 con l’assemblea dell’Associazione Italia-Cuba, sezione della Spezia, cui seguirà il pranzo solidale a sostegno di Cuba.Alle ore 18 si terrà l’incontro dal titolo “Dal conflitto alla convergenza. Lotte e proposte della sinistra politica e sociale”, durante il quale Frida Nacinovich, giornalista di GreenReport, e Riccardo Chiari, giornalista de il manifesto, dialogheranno con Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista, e Walter Massa, presidente nazionale di Arci.

Gli stand della cucina saranno aperti alle ore 12 per il pranzo e dalle ore 19 per la cena.La manifestazione si concluderà alle ore 21 con la presentazione del libro “Breve storia sociale dei Mondiali di calcio” di Giuseppe Ranieri, giornalista e scrittore. L’autore dialogherà con Matteo Bancalari, Manuel Brizzi e Massimo Lombardi. A seguire si terrà il reading “Fondamentalmente agli americani non interessano i Mondiali di calcio americani”, a cura di Alexander Ivanovich, autore e performer.