Donzelli (FdI) a Savona: “Il centrodestra può vincere, faremo di tutto per essere uniti. La città merita un cambiamento”

Savona. “Faremo di tutto per tenere unito il centrodestra, aggregare tutte le forze civiche e tutti coloro che sono alternativi alla sinistra. Nessun Comune è impossibile da strappare al centrosinistra. Lo dico dalla Toscana dove ci sono città, come Siena e Pistoia, che storicamente sono sempre state dal dopoguerra del Pci e dagli eredi, un centrodestra ben organizzato, con delle buone proposte può vincere ovunque. Questa città merita obiettivamente un cambiamento“. Lo ha detto il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, questa mattina a Savona dal gazebo del partito allestito in corso Italia.

Donzelli è venuto nella Città della Torretta per incontrare i presidenti dei circoli della Provincia di Savona, in vista del congresso e delle prossime elezioni comunali che si terranno nel 2027.

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