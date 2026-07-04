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Economia

Economia circolare, la Regione firma un’intesa per accelerare la transizione ecologica delle imprese

Economia circolare, la Regione firma un’intesa per accelerare la transizione ecologica delle imprese

Generico luglio 2026

Genova. Sinergia istituzionale tra enti e associazioni del territorio per promuovere un modello circolare tra le imprese liguri. Con questo obiettivo Regione Liguria ha sottoscritto con le Camere di Commercio di Genova e di Riviere di Liguria, le associazioni di categoria (Cna, Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Legacoop), Ance, Arpal e Filse un’intesa per accelerare la transizione ecologica nei processi produttivi e nei servizi locali.

A firmare l’intesa anche i soggetti gestori dei cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali (Ticass, Siit, Liguria Digitale e Dltm). L’accordo prevede, in particolare, l’attivazione di un confronto permanente sui temi dell’economia circolare, la condivisione delle principali criticità e l’organizzazione di attività di informazione e formazione rivolte agli operatori.

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