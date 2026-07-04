Economia circolare, la Regione firma un’intesa per accelerare la transizione ecologica delle imprese

Genova. Sinergia istituzionale tra enti e associazioni del territorio per promuovere un modello circolare tra le imprese liguri. Con questo obiettivo Regione Liguria ha sottoscritto con le Camere di Commercio di Genova e di Riviere di Liguria, le associazioni di categoria (Cna, Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Legacoop), Ance, Arpal e Filse un’intesa per accelerare la transizione ecologica nei processi produttivi e nei servizi locali.

A firmare l’intesa anche i soggetti gestori dei cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali (Ticass, Siit, Liguria Digitale e Dltm). L’accordo prevede, in particolare, l’attivazione di un confronto permanente sui temi dell’economia circolare, la condivisione delle principali criticità e l’organizzazione di attività di informazione e formazione rivolte agli operatori.

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