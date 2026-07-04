Forza Italia, al via il nuovo corso: Bagnasco segretario regionale, Vaccarezza vice e capogruppo in Regione, Scajola capo delegazione

Genova. Si è tenuto oggi presso l’Hotel Bristol di Genova, il congresso regionale di Forza Italia Liguria, un appuntamento che ha segnato una nuova fase di organizzazione e rafforzamento del partito sul territorio regionale.

Il congresso si è svolto in forma unitaria e vedrà una forte azione congiunta nell’ottica del rilancio del partito azzurro. Carlo Bagnasco ricoprirà la carica di segretario regionale, Angelo Vaccarezza sarà vice Segretario regionale vicario e diventerà nuovo capogruppo in consiglio regionale, Marco Scajola ricoprirà il ruolo di Capo delegazione di Forza Italia in giunta regionale. In occasione dell’assise è stata presentata la lista composta da amministratori locali e rappresentanti dei territori liguri, espressione delle diverse realtà e delle esperienze amministrative che costituiscono il radicamento di Forza Italia in Liguria.

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