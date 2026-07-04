Fuori dal centro Festival, parola al pubblico: al via da Nervi il sondaggio sui Film della Critica

Genova. Martedì 7 luglio prende il via a Nervicinema (via alla Chiesa Plebana, 5) il sondaggio sui Film della Critica nell’ambito di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”. Ad aprire la gara sarà la commedia malinconica “Le città di pianura” di Francesco Sossai, film indipendente che ha ottenuto a sorpresa un buon successo al botteghino e che ha vinto 8 David di Donatello, tra cui quelli per il Miglior Film e la Miglior Regia. La proiezione sarà preceduta dall’intervento di Juri Saitta, critico cinematografico e curatore dell’iniziativa.

Completano la competizione la Palma d’oro 2025 “Un semplice incidente” del regista iraniano dissidente Jafar Panahi e “La mattina scrivo”, film francese sul rapporto tra cultura, lavoro e precariato diretto da Valérie Donzelli e premiato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia per la Miglior Sceneggiatura.

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