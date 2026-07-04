Genova Inside, sabato 11 luglio la “caccia al tesoro” tra le botteghe artigiane di Genova

Genova. C’è una Genova che si ammira dai suoi monumenti e una Genova che si scopre entrando nelle botteghe, incontrando chi la vive ogni giorno, assaggiandone i sapori e osservando i gesti e le competenze che ne hanno costruito l’identità.

È da questa idea che nasce “Genova Inside – Un viaggio tra botteghe, cultura, sapori e saperi”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Genova nell’ambito di UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, che sabato 11 luglio proporrà ai partecipanti un originale percorso esperienziale attraverso il centro storico e altri luoghi simbolo della città.

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