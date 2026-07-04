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Genova Inside, sabato 11 luglio la “caccia al tesoro” tra le botteghe artigiane di Genova

Genova Inside, sabato 11 luglio la “caccia al tesoro” tra le botteghe artigiane di Genova

artigianato

Genova. C’è una Genova che si ammira dai suoi monumenti e una Genova che si scopre entrando nelle botteghe, incontrando chi la vive ogni giorno, assaggiandone i sapori e osservando i gesti e le competenze che ne hanno costruito l’identità.

È da questa idea che nasce “Genova Inside – Un viaggio tra botteghe, cultura, sapori e saperi”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Genova nell’ambito di UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, che sabato 11 luglio proporrà ai partecipanti un originale percorso esperienziale attraverso il centro storico e altri luoghi simbolo della città.

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