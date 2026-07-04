Giusvalla, altro colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Gentian Doci

Il Giusvalla continua a essere tra le società più attive di questa fase di mercato. Dopo i primi innesti ufficializzati nei giorni scorsi, il direttore sportivo Giuseppe Graziano mette a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo: Gentian Doci è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro.

L’attaccante arriva al termine di una trattativa portata avanti nelle ultime settimane e rappresenta un innesto sul quale la società ripone grande fiducia. Secondo quanto comunicato dal club, Doci era seguito da diverse squadre, ma il progetto del Giusvalla e il lavoro del direttore sportivo sono stati determinanti per convincerlo a sposare la causa biancazzurra.

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