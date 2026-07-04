Gli ufo e un affascinatne mistero ancora irrisolto: nuovo appuntamento con Notti al castello

Martedì 7 luglio alle ore 21.15 il Castello San Giorgio ospiterà la conferenza “Ufo – Un affascinante mistero ancora irrisolto. Siamo soli in questo universo?”, nuovo appuntamento della rassegna estiva “Notti al Castello 2026”.

Relatore della serata sarà Luca Meineri, che affronterà uno dei temi più discussi e affascinanti dell’immaginario contemporaneo: la possibilità dell’esistenza di civiltà extraterrestri e il dibattito sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

L’incontro, a cura dell’Associazione Amici Museo Navale e Storia, proporrà un approccio razionale e aperto, con l’obiettivo di distinguere informazioni, ipotesi, testimonianze e leggende che da sempre accompagnano questo argomento.

La conferenza invita il pubblico a interrogarsi su una domanda antica e ancora attuale: siamo davvero soli nell’universo? Un appuntamento pensato per appassionati, curiosi e per tutti coloro che desiderano approfondire un tema al confine tra scienza, storia, divulgazione e mistero. L’appuntamento è a ingresso libero.

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