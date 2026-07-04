In Liguria le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini. Cresce il lavoro femminile, ma resta il divario

Genova. Le donne lavorano di più rispetto a qualche anno fa, ma continuano a guadagnare molto meno degli uomini, sono più spesso impiegate con contratti part-time e, in età avanzata, vivono sempre più frequentemente da sole. È la fotografia scattata dal “Rapporto 2025 sulla condizione femminile in Liguria“, realizzato dal Coordinamento tecnico regionale per le Pari opportunità, che analizza i principali indicatori demografici, economici e sociali della popolazione femminile ligure.

Il divario retributivo emerge con chiarezza. Nel 2023 il reddito medio annuo delle lavoratrici dipendenti si è fermato a 17.996 euro, contro i 27.366 euro degli uomini. La differenza supera quindi i 9.300 euro e si traduce in un gender pay gap del 34,2%.

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