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In Liguria le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini. Cresce il lavoro femminile, ma resta il divario

In Liguria le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini. Cresce il lavoro femminile, ma resta il divario

donna lavoro

Genova. Le donne lavorano di più rispetto a qualche anno fa, ma continuano a guadagnare molto meno degli uomini, sono più spesso impiegate con contratti part-time e, in età avanzata, vivono sempre più frequentemente da sole. È la fotografia scattata dal “Rapporto 2025 sulla condizione femminile in Liguria“, realizzato dal Coordinamento tecnico regionale per le Pari opportunità, che analizza i principali indicatori demografici, economici e sociali della popolazione femminile ligure.

Il divario retributivo emerge con chiarezza. Nel 2023 il reddito medio annuo delle lavoratrici dipendenti si è fermato a 17.996 euro, contro i 27.366 euro degli uomini. La differenza supera quindi i 9.300 euro e si traduce in un gender pay gap del 34,2%.

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