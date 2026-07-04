Inizia Mitili Divini a Bocca di Magra, Fontana: “Fuga dalla calura tra le eccellenze del territorio”

Piatti espressi, show cooking e vini del territorio per omaggiare uno dei protagonisti assoluti della cucina di mare locale. Sabato 4 e domenica 5 luglio sono i giorni di Mitili Divini a Bocca di Magra, un’occasione per godersi il tramonto in uno dei luoghi più speciali della provincia della Spezia immergendosi in un quadro di sapori e colori. “L’abbiamo chiamata così perché se parliamo di ‘muscoli’ i turisti difficilmente li conoscono come tali. Per il territorio di Ameglia è un legame che si andrà approfondendo: di fronte a Punta Corvo nasceranno vivai di muscoli e ostriche, quindi volevamo omaggiare questa nuova produzione e abbinando i muscoli ai vini del territorio che qui significa Vermentino ma anche Candia in Toscana”, spiega la vicesindaca Raffaella Fontana.

Venti i viticoltori che porteranno le loro produzioni. “Celebriamo anche il pesto con due giornate di dimostrazione di lavorazione al mortaio. Ameglia poi è parte della Lunigiana Storica e quindi avremo anche prodotti della valle alta. E infine Slow Food con prodotti della terra”, continua Fontana, ospite di Infoweekend, la trasmissione di RLV La radio a colori con Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave. “Mitili Divini inaugura l’estate amegliese, ma poi avremo un evento ogni giorno, grazie all’impegno dell’amministrazione ei di Pro Loco e Vivere Fiumaretta che ci aiutano molte. Conferamta Fiumi di Parole con Dario Vergassola che ospiterà Gratteri, Pif e Lillo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com