La modernità di Marx e del “Capitale”, il professor Fineschi presenta il suo ultimo libro

Venerdì 10 luglio (ore 21) presso il circolo Arci Nave in via Nave, 12 a Sarzana si terrà una iniziativa di grande valore culturale. Il professor Roberto Fineschi, docente universitario, uno dei maggiori esperti di Karl Marx, presenterà il suo ultimo libro “A tu per tu con il capitale” (Ed. Laterza Bari, 2026). L’iniziativa è organizzata dal Circolo Pertini, dall’Associazione culturale Mediterraneo e da Compagno è il mondo, che continuano in questo modo il loro impegno per far conoscere Marx, un autore che ha ancora molto da dirci e le cui chiavi di lettura del mondo hanno conservato intatto il proprio valore.

Si parla de “Il Capitale” di Marx, uno dei libri più conosciuti e citati al mondo. Un testo fondamentale della modernità, una pietra miliare del pensiero filosofico, economico e politico. Dopo la caduta del muro di Berlino e la rovina dei Paesi del così detto “socialismo reale”, che avevano mummificato e trasformato in una sorta di catechismo laico e dogmatico l’opera di Marx, le destre e i conservatori di tutto il mondo si erano affrettati a dare per morto l’insegnamento di

Marx. Per qualche anno anche gli studi su Marx ebbero una pausa. Oggi stanno rifiorendo in tutto il mondo, dagli USA alla Francia, dal Brasile al Giappone. Ovunque si stanno riscoprendo le opere di Marx, studiato nelle più prestigiose università, ripreso dai movimenti socialisti e oggetto di studio persino per i suoi maggiori avversari.

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