Liguria: firmato un protocollo per promuovere la transizione ecologica delle imprese

Promuovere un modello circolare tra le imprese liguri. Con questo obiettivo Regione Liguria ha sottoscritto con le Camere di Commercio di Genova e di Riviere di Liguria, le associazioni di categoria (Cna, Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Legacoop), Ance, Arpal e Filse un’intesa per accelerare la transizione ecologica nei processi produttivi e nei servizi locali.

A firmare l’intesa anche i soggetti gestori dei cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali (Ticass, Siit, Liguria Digitale e Dltm). L’accordo prevede, in particolare, l’attivazione di un confronto permanente sui temi dell’economia circolare, la condivisione delle principali criticità e l’organizzazione di attività di informazione e formazione rivolte agli operatori.

“Un passo importante che rientra all’interno di una più ampia strategia che, come Regione Liguria, stiamo portando avanti per accompagnare le imprese verso un approccio circolare – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Sono già 56 le imprese che hanno beneficiato delle nostre agevolazioni sul Fesr, con la prospettiva che le 34 che hanno presentato domanda al nostro ultimo bando possano presto aggiungersi a questo elenco e portare altri 7,9 milioni di investimenti sul territorio. Ringrazio tutti i firmatari per aver condiviso, anche in quest’occasione, la visione d’insieme che, come Liguria, stiamo dando per promuovere un territorio sostenibile sia dal punto di vista ambientale, che economico e sociale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com