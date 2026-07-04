Meteo, weekend di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria

Liguria. Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione fino a lunedì 6 luglio. Qualche incertezza sabato pomeriggio nelle aree interne. Per il momento non prevediamo caldo estremo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto con qualche sporadico rovescio in attenuazione prima del tramonto. Cielo sereno ovunque in serata.