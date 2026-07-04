Montemarcello, al via la rassegna letteraria “L’aria fresca del Giardino”

Al via presso il locale “Il Giardino” di Montemarcello la prima edizione della rassegna letteraria “L’aria fresca del Giardino”. In programma tre aperitivi culturali ideati e curati da Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa di “Eventi Salute Società Spettacolo”.

Primo appuntamento mercoledì 8 luglio con un incontro di approfondimento filosofico con Riccardo Roni, ricercatore in Storia della filosofia presso il Dipartimento per l’Innovazione umanistica, scientifica e sociale dell’Università della Basilicata, dove è docente di Storia della filosofia e di Filosofia morale. Roni presenterà con Stefano Spinetti il suo più recente volume Il destino sociale della ragione. Lunedì 13 luglio l’aperitivo culturale sarà dedicato a Fabrizio De Andrè: interverrà Fabrizio Bartelloni, esperto di cantautorato, avvocato e magistrato onorario, che con Enzo Millepiedi tratterà del suo libro Al vostro posto non ci so stare – Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De Andrè.

Infine, domenica 26 luglio l’aperitivo sarà dedicato a Frida Khalo. Ne parlerà Riccardo Dalle Luche, psichiatra e professore universitario, autore del libro Psicanalisi immaginaria di Frida Khalo.

Tutti gli appuntamenti saranno alle 19:30, nel giardino del locale, situato a Montemarcello in via Nuova 33.

Consumazioni a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 334 140 3282

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