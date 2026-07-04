Pd: “Frija dica sì a nostri emendamenti per evitare che porto spezzino perda tre milioni e mezzo”

“Anci boccia la riforma dei porti e chiede che venga mantenuta la centralità del ruolo delle amministrazioni locali sia per quanto riguarda il ruolo di pianificazione urbanistica sia per ciò che riguarda gli investimenti da attuare”. Lo dichiarano in una nota Davide Natale e Matteo Bianchi, rispettivamente segretario e responsabile economia del Partito democratico della Liguria. “Lo scippo di risorse, sia finanziarie che di personale, alle diverse Autorità di sistema portuale rappresenta uno schiaffo istituzionale che difficilmente si potrà rimarginare se non eliminando la norma che lo permette – proseguono i due esponenti Pd spezzini -. La nostra regione vedrà sparire decine di milioni di euro che prenderanno la strada di Roma. I parlamentari del Partito democratico presenteranno diversi emendamenti per eliminare questa previsione normativa, e chiediamo che la relatrice della legge, l’onorevole Frija – visto che riveste il ruolo di vice sindaca di un comune portuale qual è La Spezia – sostenga quanto è emerso dall’audizione in commissione trasporti della Camera da parte di Anci ed esprima parere favorevole agli emendamenti, per evitare che 3,5 milioni di euro vengano sottratti al porto della Spezia e 13,5 a quelli di Genova e Savona”.

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