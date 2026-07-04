Per Russo “Savona è già una città turistica”: realtà o provocazione? Ecco i numeri dietro la sfida lanciata dal sindaco

Savona. Quando, ospite del podcast “La Telefonata” di IVG, il sindaco Marco Russo ha affermato che “Savona è già una città turistica”, molti avranno probabilmente alzato un sopracciglio. Per decenni il capoluogo infatti è stato identificato soprattutto con il porto commerciale, l’industria e il ruolo di città di servizi. Certo, negli ultimi anni l’home port di Costa Crociere ha portato migliaia di passeggeri, ma nell’immaginario collettivo Savona continua a non percepirsi come una destinazione turistica consolidata.

Da qui una domanda semplice: ma davvero Savona è già una città turistica? IVG ha quindi deciso di chiedere al sindaco Russo e all’assessore al Turismo Nicoletta Negro i dati concreti su cui si fonda questa convinzione. Numeri, tendenze e strategie che stanno ridisegnando il posizionamento della città e che, secondo l’amministrazione, dimostrerebbero come il turismo non sia più soltanto una potenzialità ma una realtà già presente, seppure ancora in fase di consolidamento.

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