Pra’, niente spettacolo pirotecnico per la Fiera di San Pietro: in piazza lo show “Acqua e fuoco”

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Commercio Tiziana Beghin, ha approvato la delibera che riconosce un contributo a favore del Civ Pra’ Insieme per la realizzazione dell’evento conclusivo della Fiera di San Pietro, in programma domenica 5 luglio a Pra’.

“Ci siamo accordati con grande piacere con il Civ di Pra’ che aveva dato la sua disponibilità a gestire direttamente l’organizzazione, a chiusura della Fiera di San Pietro, di uno spettacolo alternativo costituito da giochi d’acqua, effetti luminosi e musicali – spiega l’assessora Beghin – La spesa per l’amministrazione è inferiore a quella sostenuta in passato per la realizzazione diretta, da parte del Comune, del tradizionale spettacolo pirotecnico che oggi, in ogni caso, sarebbe impossibile replicare in quanto incompatibile con le norme di sicurezza legate alla recente riapertura del Parco delle Dune. Le fiere sono appuntamenti strategici per promuovere i territori, valorizzare il commercio locale e animare la vita sociale e culturale delle varie delegazioni: obiettivi che l’amministrazione continuerà a perseguire con la fondamentale collaborazione dei Civ”.

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