Presto liceali del Partentucelli, hanno visitato la Biblioteca Vaticana voluta dal papa sarzanese

Quattordici tra ragazzi e ragazze, futuri allievi del liceo “Parentucelli – Arzelà” di Sarzana, si sono recati nei giorni scorsi a Roma per visitare la Biblioteca Apostolica Vaticana. Si tratta, come noto, dell’importante istituzione culturale vaticana fondata nel Quattrocento da papa Niccolò V, quel Tommaso Parentucelli (“Thomas de Sarzana”, come egli stesso si firmava) al cui nome l’istituto scolastico è intitolato. L’iniziativa è stata promossa e curata dalla Fondazione InCasa, presieduta da monsignor Piero Barbieri, nel quadro di un programma pluriennale predisposto per assicurare il massimo di continuità e di sviluppo alla sezione sarzanese del liceo classico, lo stesso a suo tempo frequentato da Emilio Doni, dalle cui volontà testamentarie essa è sorta.

Il gruppo, accompagnato dai docenti Mayla Archetti, Ilaria Costa e Paolo Mazzoli, era costituito dai ragazzi che hanno seguito appunto il corso di orientamento al liceo classico sostenuto da InCasa. A Roma sono stati accolti da Antonio Manfredi, scrittore latino della Biblioteca e studioso del papa sarzanese. Manfredi ha fatto da guida agli ospiti nelle antiche sale del palazzo apostolico dedicate alla Biblioteca, illustrandone la storia e i programmi, compresi quelli più recenti sulla digitalizzazione di alcuni dei testi più antichi, molti dei quali risalgono appunto ai tempi di Niccolò V.

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