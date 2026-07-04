Primo giorno di saldi estivi, il bilancio dei commercianti genovesi: “Bene ma non come una volta”

Genova. Primo giorno di saldi estivi a Genova e in Liguria con sconti e occasioni che andranno avanti fino a lunedì 17 agosto. Un bilancio in chiaroscuro quello tracciato dai commercianti, mentre tiene banco ancora il dibattito sulla data di avvio degli sconti, tra chi ritiene che sia troppo anticipata e lancia una petizione nazionale per spostarla a inizio agosto (questa la posizione di Confesercenti) e chi invece lo ritiene un problema secondario invocando invece sostegni strutturali per il settore (la replica di Confcommercio).

“Mattinata vivace, con un discreto passeggio tanto nel centro storico come nel centro più in generale, con una tregua fisiologica nelle ore più calde e una nuova ripresa delle vendite in serata. Ma scordiamoci i saldi di una volta, perché i tempi sono cambiati e questo strumento va ripensato e adeguato alla nuova realtà del commercio”, commenta Francesca Recine, presidente provinciale e nazionale di Fismo Confesercenti.

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