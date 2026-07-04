Rapallo: escursionista smarrito, intervengono i vigili del fuoco

Un escursionista di mezza età era partito a mezzogiorno per un’escursione. Col calare della notte però si è smarrito e alle 23 circa ha chiamato i vigili del fuoco dando loro la sua posizione ottenuta grazie al cellulare. Si trovava nei pressi di Sant’Andrea di Foggia. I vigili del fuoco di Rapallo lo hanno raggiunto e accompagnato sulla strada. L’escursionista era in buobe condizioni fisiche.

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