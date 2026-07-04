Saldi, partenza prudente al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona: ma cresce la presenza dei turisti

Savona. Avvio prudente dei saldi al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona, complice anche una giornata particolarmente favorevole per trascorrere il tempo al mare.

I settori che hanno registrato i risultati migliori sono stati l’abbigliamento sportivo e l’oggettistica. Più stabile, invece, l’andamento delle vendite nei comparti dedicati ai beni per la casa e all’intimo, in linea con i dati degli anni precedenti. Si registra, infine, un lieve calo per l’elettronica e per il comparto dell’abbigliamento.

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