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Economia

Saldi, partenza prudente al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona: ma cresce la presenza dei turisti

Saldi, partenza prudente al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona: ma cresce la presenza dei turisti

Generico luglio 2026

Savona. Avvio prudente dei saldi al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona, complice anche una giornata particolarmente favorevole per trascorrere il tempo al mare.

I settori che hanno registrato i risultati migliori sono stati l’abbigliamento sportivo e l’oggettistica. Più stabile, invece, l’andamento delle vendite nei comparti dedicati ai beni per la casa e all’intimo, in linea con i dati degli anni precedenti. Si registra, infine, un lieve calo per l’elettronica e per il comparto dell’abbigliamento.

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