Sestri Levante, quest’anno Bagnun con fuochi d’artificio silenziosi: “Andiamo incontro agli animali”

Sestri Levante. Novità quest’anno per la sagra del Bagnun a Sestri Levante. L’edizione 2026 dell’evento dedicato alla tradizionale zuppa di acciughe e gallette quest’anno avrà fuochi d’artificio “silenziosi” al posto dei tradizionali botti.
Lo spettacolo pirotecnico, quindi, andrà in scena direttamente in mare, con effetto scenico assicurato. A curarlo sarà la ditta Leverone della Val Fontanabuona assicurando un basso impatto acustico. Un cambiamento radicale che corrisponde a una nuova sensibilità anche nei confronti degli animali domestici, che spesso soffrono il rumore dei botti: alcuni scappano di casa, altri soffrono problemi cardiaci.