Sestri: sterpaglia fuoco davanti al cimitero di Fossa Lupara

Oggi è scattato lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria”. Pone severi divieti per evitare incendi. Eppure ci sono ancora persone superficiali. A Sestri Levante davanti al cimitero di località Fossa Lupara, sono andate a fuoco sterpagli. Rogo appiccato per il lancio di un mozzicone di sigaretta o per un fuoco di pulizia mal gestito? La conseguenza negativa è un rogo dovuto alle alte temperatura e siccità, nonostante l’umidità che facilita l’estendersi delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e volontari.

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