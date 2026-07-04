“Si scrive acqua, si legge democrazia”: a Savona un convegno a 15 anni dal referendum sull’acqua pubblica

Savona. A quindici anni dal referendum sull’acqua pubblica, lunedì 6 luglio alle ore 18.30 il Giardino Serenella dell’SMS Fornaci, in corso Vittorio Veneto 73r a Savona, ospiterà il convegno dal titolo “Si scrive acqua, si legge democrazia“, un momento di confronto dedicato al diritto all’acqua come bene comune e al legame tra partecipazione democratica e tutela dei beni pubblici.

L’iniziativa sarà introdotta e moderata da Roberto Melone, rappresentante di Attac Savona e del Comitato Savonese Acqua Bene Comune.

» leggi tutto su www.ivg.it