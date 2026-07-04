Spaccio di droga in via delle Pianazze, giovane in manette: trovato con cocaina, hashish e un coltello

Un 21enne è stato arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile, di detenzione di droga ai fini di spaccio e porto di arma bianca. L’intervento è avvenuto in via delle Pianazze, dove i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia della Spezia hanno sottoposto il ragazzo a un controllo mentre si stava avvicinando a un gruppo di giovani che sostavano nella zona.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 9,5 grammi, oltre a un coltello a lama fissa lungo 22 centimetri. Nello stesso contesto operativo è stato inoltre segnalato alla Prefettura un altro giovane, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, pari a circa 3 grammi, per i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

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