Spotorno celebra la Bandiera Blu 2026: martedì 7 luglio appuntamento con la tradizione Festa

Spotorno. Il Comune di Spotorno “invita cittadini, ospiti e associazioni a partecipare alla Festa della Bandiera Blu 2026, l’appuntamento istituzionale dedicato alla celebrazione del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi offerti e l’impegno nella tutela dell’ambiente”.

L’iniziativa si svolgerà martedì 7 luglio alle ore 21.30, in piazza della Vittoria e rappresenta uno degli adempimenti previsti dal programma Bandiera Blu, volto a promuovere la sensibilizzazione ambientale e a condividere con la comunità i valori che hanno consentito a Spotorno di confermarsi, anche nel 2026, tra le eccellenze del turismo sostenibile italiano.

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