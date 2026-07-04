Trofeo Idraulik, ecco la seconda edizione: in pista sui kart per aiutare l’oncologia del Gaslini

Genova. “Correre per aiutare”: ancora una volta l’entusiasmo e la passione per i kart incontra la volontà di sostenere l’attività dell’istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS. Sabato 25 luglio 2026 la pista “Ronco Kart OMP PG Corse” di Ronco Scrivia ospiterà la seconda edizione del Trofeo Idraulik, gran premio di karting.

In pista sono chiamati tutti gli idraulici professionisti della Liguria (ma la partecipazione è aperta a tutti) che si sfideranno tra le curve del circuito per aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma soprattutto avranno ancora una volta l’occasione di sostenere concretamente l’attività dei medici e dei sanitari dell’oncologia pediatrica del Gaslini.

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