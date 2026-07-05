Addio a Giampaolo Fracchia, il cordoglio del sindaco Melgrati: “Lascia un’eredità preziosa per Alassio”

Alassio. Lutto ad Alassio per la scomparsa di Giampaolo Fracchia, storico balneare, per anni presidente dell’Associazione Bagni Alassio, già vicesindaco e assessore del Comune di Alassio, nonché vicepresidente regionale dell’Udc.

“Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giampaolo Fracchia, che ci addolora e colpisce la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto a suo figlio Gianemanuele, Amministratore Unico della società partecipata Gesco, e a tutta la sua famiglia”. Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati alla notizia della scomparsa.

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