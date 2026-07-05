Addio ad Aldo Padula, anima generosa di Lerici e Tellaro

Si è spento sabato 4 luglio, all’età di 80 anni appena compiuti, Aldo Padula, figura molto conosciuta e profondamente legata alle comunità di Lerici e Tellaro. Uomo del fare, generoso e instancabile, ha legato il proprio nome a numerose iniziative del territorio, diventando nel tempo un punto di riferimento per il mondo del volontariato e dell’associazionismo locale.

A partire dagli anni Ottanta ha fatto parte della storica Compagnia delle Briciole, contribuendo attivamente alle attività del gruppo. È stato inoltre prima collaboratore e poi presidente dello Sci Club Lerici, insieme al caro amico Pietro Milano, condividendo anni di impegno e passione per lo sport e la vita associativa.

Il suo tratto distintivo è sempre stato l’altruismo. Ha dedicato gran parte della sua vita agli altri, impegnandosi quotidianamente con la parrocchia di Tellaro, nel servizio alla mensa Missione 2000 e nella cucina delle feste di Avvenire, oltre a numerose altre attività di volontariato. Presenza costante ai campeggi di don Carlo, dai primi anni Duemila si era recato in Brasile per sostenere il figlio Riccardo in alcune iniziative di volontariato all’interno di una favela di Rio de Janeiro.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda per lo spirito arguto, l’ironia tagliente, l’amore per la battuta e una grande umanità. Non si è mai risparmiato: solo mercoledì scorso era ancora in mensa a svolgere il suo turno settimanale. Non era uomo di grandi discorsi, preferiva i fatti, dimostrando affetto e vicinanza attraverso gesti concreti.

Accanto all’impegno nel volontariato, ha sempre coltivato l’amore per la famiglia, nel ruolo costante di marito, padre e nonno, presente e vicino ai suoi nipoti sia in Italia sia in Brasile. Mancheranno a tutti il suo saluto caloroso, la battuta pronta e quella pacca sulla spalla con cui sapeva esprimere il suo sincero affetto.

Resterà impresso in chi lo ha conosciuto il suo spirito di servizio, portato avanti anche quando avrebbe potuto rallentare per il peso degli anni. Aldo si è sempre speso per gli altri, familiari, amici e sconosciuti in difficoltà. Il suo sorriso e la sua mano tesa restano un esempio per tutta la comunità.