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Al Passo della Cappelletta in 136 per l’alba sul monte Gottero

Al Passo della Cappelletta in 136 per l’alba sul monte Gottero

Alba sul Gottero

La scorsa notte, ben 136 appassionati dell’alpinismo lento, fra cui tanti giovani, si sono ritrovati al Passo della Cappelletta (fra Emilia e Liguria) per salire sul monte Gottero e osservare il sorgere del sole. La manifestazione, ideata da Mangia Trekking, ha sempre più partecipazione e si sta affermando come importante tradizione del territorio della Val di Vara. Lo testimonia anche il fatto che intervengono, con maggiore frequenza, appassionati con diverse specificità, come Massimo Rezzano e il giovanissimo Vladimiro Dulce, il quale, con le immagini trasmesse a terra dal suo drone, ha contribuito a documentare e valorizzare l’iniziativa.

Si tratta di una semplice attività per vedere sorgere l’alba, che si propone di contribuire alla conoscenza del territorio dell’alta Val di Vara, promuovendo in modo significativo i suoi ambienti montani naturali. Gli ideatori e organizzatori di questa splendida avventura tra la notte e il mattino (Filippo Alinovi, Luca Campodonico, Fausto Conti, Luca De Nevi e Giuliano Guerri), mentre guardano con soddisfazione alla crescente partecipazione, ricordano quando, ben più giovani, iniziarono a promuovere l’iniziativa. Allora soltanto cinque alpinisti solitari si ritrovavano a salire e attraversare selve di faggio per raggiungere la vetta simbolo della Val di Vara incontaminata e osservare da lassù il venire del giorno, con scenari di rara bellezza.

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