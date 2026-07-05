Bogliasco: persone intossicate dopo cena al ristorante; indagini

Domenica scorsa, otto giorni fa, 23 persone sarebbero rimaste intossicate dopo avere partecipato ad una cena per festeggiare le nozze d’oro di una coppia. Solo due si sarebbero rivolte alla guardia medica; nessuno è finito in ospedale. Occorre anche dire che, col caldo, sono decine i casi di intossicazione alimentare, fortunatamente lievi, come si evince dal sito delle emergenze del 118.

Asl 3 e Nas dei carabinieri sono comunque al lavoro, come è giusto sia, per controllare la cucina del noto ristorante affacciato sul mare di Bogliasco. Locale che non stato chiuso e ancor oggi è affollato di clienti.

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