Camogli: inaugurato a San Rocco, pannello che ricorda “Benne” Mortola

Questo pomeriggio, a San Rocco di Camogli, è stato scoperto un pannello informativo-ommemorativo dedicato a Benedetto “Benne” Mortola, già dipendente dell’Ente Parco di Portofino e poeta innamorato del promontorio. Un’inizitiva promossa dall’Ente Parco, realizzata con il Comune di Camogli e la partecipazione del parroco don Davide Casanova che ha benedetto la targa posizionata all’inizio di via Galletti, accanto alla chiesa parrocchiale.

Presente il sindaco di Camogli Giovanni Anelli e la sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, presidente della comunità del parco di Portofino, e tantissimi amici di “Benne” che ne hanno ricordato la figura anche attraverso le sue poesie.

» leggi tutto su www.levantenews.it