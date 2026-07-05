Casati eletto segretario provinciale di Forza Italia: “Ci attendono sfide importanti, a partire dalle amministrative ’27”

Kristopher Casati, assesore all’Ambiente del Comune della Spezia, è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia. E’ stato eletto ieri nell’ambito del primo congresso regionale FI, che ha confermato Carlo Bagnasco quale segretario regionale degli azzurri. “Ieri, al primo congresso regionale di Forza Italia in Liguria, sono stato eletto segretario provinciale di Forza Italia della Spezia, assumendo la guida del partito nella nostra provincia – ha scritto Casati in un post -. Un grazie sincero a Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia, e ad Angelo Vaccarezza, vicesegretario regionale vicario, per la fiducia accordatami. Un grazie speciale all’amico Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, che fin dal mio ingresso nel partito è stato il mio punto di riferimento. Grazie anche a Marco Scajola, capo delegazione di Forza Italia in giunta regionale, con cui condivido da anni un percorso politico e amministrativo. In poco più di un anno abbiamo riportato Forza Italia a essere protagonista anche nella nostra provincia. Ora ci attendono sfide importanti, a partire dalle elezioni amministrative del prossimo anno alla Spezia. Da oggi avrò l’onore e la responsabilità di guidare Forza Italia in tutta la provincia della Spezia. Le porte del partito sono aperte a chiunque voglia mettersi in gioco e contribuire con idee, impegno e passione. Avanti, insieme”. Sempre per quanto riguarda la nostra provincia, il congresso ha inoltre eletto Dina Nobili segretaria comunale del partito.

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