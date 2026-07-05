Centrodestra all’attacco del consigliere Pd su piazzale Loreto, ma l’uomo di Vannacci a Genova cita il motto del Duce

Genova. In una domenica pomeriggio d’estate, pochi giorni dopo le manifestazioni per il 30 giugno e quando ne mancano altrettanti al ritorno dell’ex generale Vannacci in città, va in scena l’ennesima polemica politica attorno ai temi di fascismo e antifascismo.

Riassumendo in maniera essenziale: un consigliere comunale del Pd, Simohamed Kaabour, commentando su Facebook in maniera critica una mozione della Lega in consiglio comunale che di fatto andava contro la tradizione culturale del velo per le donne musulmane ha detto: “Non accetto il mondo a soqquadro nel quale vorrebbero costringerci a vivere. E ricordo che l’ultimo che trascinò l’Italia in un mondo al contrario è finito in piazzale Loreto”. Il riferimento, ovviamente, è all’esposizione a testa in giù del cadavere di Benito Mussolini il 29 aprile del 1945. Quella citazione è stata stigmatizzata proprio dalla Lega.

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