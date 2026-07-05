Chiavari: Nada Cella a “Un giorno in Pretura”, mercoledì 8 alle 21.15 (Rai3)r

Il caso di Nada Cella a “Un giorno in pretura” su Rai3 mercoledì 8 luglio. Così lo presenta la promozione Rai: “La Corte d’Assise di Genova torna a esaminare uno dei casi di cronaca più complessi degli ultimi trent’anni: l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa nel 1996 nello studio dove lavorava a Chiavari. Dopo oltre vent’anni di indagini senza un colpevole, la riapertura del caso, nata dall’intuizione di una biologa impegnata in una ricerca di criminologia, porta sul banco degli imputati Anna Lucia Cecere, accusata dell’omicidio”
La popolare trasmissione è condotta da Roberta Petreluzzi che con grande professionalità, maturata in anni di lavoro nei tribunali, per spiegare al pubblico cosa succede nelle aule di giustizia.