Ciclista di 70 anni colto da arresto cardiaco: il cuore torna a battere grazie alla caparbietà dei soccorritori

Un ciclista di 70 anni, residente a Viareggio, è stato colto da un arresto cardiaco questa mattina intorno alle 9 mentre percorreva la strada comunale che dal Romito sale verso Trebbiano. L’uomo è stato notato da alcuni altri ciclisti, che lo hanno trovato accasciato a bordo strada e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Pubblica assistenza di Vezzano, che ha avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo è arrivata anche l’automedica Delta: il personale sanitario ha utilizzato il defibrillatore, che ha erogato due scariche, e dopo alcuni minuti di massaggio cardiaco è ricomparsa l’attività circolatoria.

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