Il grande caldo ci impone di ripensare le città

IL LABORATORIO “SIVIGLIA”

Il grande caldo ci impone di ripensare la città per i prossimi decenni, non solo di mettere qualche cerotto. Bisogna riprendere la pianificazione strategica, urbanistica, ambientale che è ferma dall’inizio degli anni 2000, investire in una nuova città con nuovi obiettivi, tra cui la capacità di contrastare le ondate di caldo estremo – ma ormai sarebbe il caso di dire “ordinario” – sia dal punto di vista dell’utilizzo del suolo che da quello dell’energia. La mozione presentata da Leali/AVS in Consiglio Comunale potrebbe essere il primo passo. Mentre le elezioni del prossimo anno dovrebbero essere l’occasione per riparlare di futuro. Perché “è ora di rifare la città”.

Le città del Mediterraneo, tra cui la nostra, sono e saranno le più colpite: temperature in crescita maggiore, elevato tasso di urbanizzazione, popolazione sempre più anziana. “Avvenire” ha raccontato nei giorni scorsi il “laboratorio” Siviglia, dove si sperimentano le soluzioni con cui tutte le città del “mare nostrum” dovranno fare i conti.

Colpisce un’idea tanto antica quanto rivoluzionaria: utilizzare i cunicoli sotterranei non solo per distribuire acqua ma anche per rinfrescare gli spazi pubblici. Sotto Siviglia scorre acqua fredda – come nella città delle sprugole – che attraverso tecniche innovative viene usata per abbassare la temperatura dell’ambiente esterno fino a 8/10 gradi. E poi: corridoi verdi con pergolati, suoli da scorticare per inserire vegetazione – tra un’area grigia e un’area verde può esserci un differenziale di temperatura anche di 12 gradi –, pavimentazioni in ceramica o comunque permeabili, oasi climatiche…

Agire sul suolo ma anche sull’energia: interventi drastici sulle emissioni di carbonio con la riconversione dell’edilizia privata, degli spazi pubblici e delle attrezzature collettive. Efficienza e risparmio, ma non solo. Abbiamo una enorme disponibilità di tetti per l’installazione del fotovoltaico. Ancora più semplice sarebbe il fotovoltaico da balcone, dove si consuma immediatamente ciò che si produce. Sono investimenti semplici che si ripagano in pochi anni. Ma bisogna tornare a programmare.

Naturalmente servono anche gli interventi urgenti: impedire che si muoia di caldo quando si lavora, dare scampo agli anziani soli, ai malati cronici, ai neonati, a chi vive in condizioni di povertà, anche energetica. Come hanno fatto ad Ancona, dando i condizionatori in comodato d’uso a chi non può permetterselo.

Ma non basta l’”adattamento”, bisogna coniugare emergenza e prospettiva. Prospettiva, visione, pianificazione: che sia anche nazionale, quanto meno. Capisco che un Comune da solo non possa fare tutto, anche se “dal basso” si può sempre fare molto.















Ancona, Duomo (2025) (foto Giorgio Pagano)

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